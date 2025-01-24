Радослав Сикорский: Путин повторяет ошибки Брежнева 1 24.01.2025, 15:38

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Радослав Сикорский

Россия идет по пути СССР.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил на панельной дискуссии Всемирного экономического форуму в Давосе в четверг, сообщает корреспондент Business Insider (перевод — сайт Charter97.org):

— Путин повторяет ошибки советского руководства» в контексте своего вторжения в Украину. Советский Союз вступил в противостояние с Западом и потерпел поражение, — заявил министр иностранных дел Польши.

По словам Сикорского, Путин признает, что при Брежневе Советский Союз тратил слишком много на вооруженные силы, что привело к краху страны. Он отметил, что Путин «подчеркивает важность того, чтобы избежать повторения этих ошибок, но сам поступает именно так».

Леонид Брежнев, который руководил Советским Союзом с 1960-х до 1982 года, стал символом застоя и неспособности провести реформы, что усугубилось глобальной напряженностью после вторжения СССР в Афганистан в 1979 году. Путин когда-то критиковал экономическое положение Советского Союза.

В феврале 2024 года Путин пообещал избежать подобной экономической ситуации и заявил, что Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений. Он сказал, что это та же тактика, которую Запад «успешно» использовал против Советского Союза, и что в период с 1981 по 1988 год «военные расходы Советского Союза составляли 13% ВВП».

В 2025 году Россия намерена выделить 6,3% своего ВВП на национальную оборону, что станет самым высоким показателем со времен холодной войны, говориться в статье Business Insider. Расходы на оборону в 2025 году составят 32,5% от федерального бюджета, что превышает 28,3% в 2024 году.

Сикорский заявил, что при Путине Россия «замахнулась всю Европу, настроив против себя страны, которые ранее были дружелюбными или нейтральными», что напоминает изоляцию советской эпохи.

В качестве примера Сикорский привел страны Северной Европы, в том числе Швецию и Финляндию, которые вступили в НАТО в результате вторжения России в Украину. Запад осудил российское вторжение, что привело к введению санкций против России и уходу западных компаний из страны.

С февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение, Россия изменила структуру своей экономики, сделав приоритетом военные расходы, и значительно увеличила затраты на вооруженные силы. В России наблюдается рост инфляции, дефицит рабочей силы и падение курса рубля.

Шведский экономист и бывший сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд заявил, что финансовые резервы России могут иссякнуть до конца года. Экономика Советского Союза рухнула в конце 1980-х и начале 1990-х годов, и он окончательно распался в 1991 году.

Комментарии Сикорского схожи с предупреждением директора-распорядителя Международного валютного фонда в феврале 2024 года, который отметил, что экономика России «в значительной степени напоминает ту, что была в Советском Союзе».

«Общая ситуация для российской экономики выглядит довольно мрачно. Я бы сказал, что это общая стагнация, похожая на то, что было в Советском Союзе в начале 1980-х годов», — сказал Александр Коляндр, финансовый аналитик и старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко также заявила в Давосе, что в экономике Украины дела обстоят лучше, чем в России, но санкции в отношении России необходимо усилить, чтобы ослабить страну перед мирными переговорами.

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