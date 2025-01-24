Стало известно, кому категорически нельзя есть бананы

Стало известно, кому категорически нельзя есть бананы1
- 24.01.2025, 15:45
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Это следует знать каждому.
Бананы – это очень полезные фрукты для нашего здоровья, потому что содержат витамины группы B, витамин С, кальций, железо, фосфор, калий и фтор. Однако есть категория людей, которым категорически нельзя их кушать, чтобы не повлечь за собой развитие некоторых заболеваний или обострение уже существующих проблем со здоровьем, пишет ТСН .
Кому ни в коем случае нельзя кушать бананы: советы врачей
Медики не рекомендуют кушать бананы, если есть проблемы с желудком и кишечником. Поэтому не следует употреблять бананы тем, кто имеет эрозивно-язвенное поражение желудка и синдром раздраженного кишечника. Однако в отличие от других фруктов, эти наиболее щадящие для ЖКТ.
Бананы могут стать причиной метеоризма и вздутия живота, а все из-за высокого содержания растворимой клетчатки и сахарных спиртов. Врачи рекомендуют избегать их употребления в случае синдрома раздраженного кишечника.
С другой стороны, бананы следует употреблять всем, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой. Врачи подчеркивают, что эти фрукты снижают риски опасных заболеваний благодаря высокому содержанию калия. В одном банане содержится около 450 миллиграмм калия, что делает его полезным для здоровья сердца и сосудов.