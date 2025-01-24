The Economist: Тайна «Орешника» раскрыта 24.01.2025, 15:51

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Российское «чудо-оружие» оказалось блефом.

Обугленные фрагменты российской ракеты Орешник, которую российские оккупанты запустили по Украине в ноябре 2024 года, свидетельствуют о том, что это лишь модернизированная версия баллистической ракеты средней дальности РС-26 Рубеж.

Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на экспертов Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы, где изучают обломки российских ракет и беспилотников.

С тех пор как страна-агрессор Россия запустила «Орешник» по Украине, российский диктатор Владимир Путин угрожает повторить обстрел Киева и хвастается, что украинская ПВО не сможет противостоять этой ракете, пишет The Economist.

Путин называет «гиперзвуковой» «Орешник» новым чудом российской техники, однако обломки ракеты свидетельствуют о другом, подчеркивается в публикации.

Одна часть датируется 2017 годом, другая, внутри одной из боеголовок российской ракеты, сделана в 2016 году.

«Это подтверждает подозрения, что «Орешник» — не более чем модернизированная версия более старой модели, баллистической ракеты средней дальности РС-26 Рубеж», — акцентируется в статье.

Автор публикации указывает, что «Орешник» — это не столько серьезная угроза, сколько демонстрация силы. Он создан с расчетом на аудиторию Запада и с целью напомнить о ядерном потенциале России.

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