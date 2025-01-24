Минчанку уволили за три дня до конца испытательного срока 24.01.2025, 16:00

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Она посчитала причину незаконной.

В Минске женщина нашла работу администратором и подписала контракт с испытательным сроком на три месяца. За три дня до истечения испытательного срока ей сообщили о несоответствии поручаемой работе и уволили, пишет «Онлайнер».

Женщина подала иск к компании. Она посчитала, что ее уволили из-за беременности, о которой наниматель узнал во время испытательного срока. Работодатель настаивал, что у него были другие причины, но его доводы опровергли, рассказывает детали истории прокуратура.

С учетом мнения представителя прокуратуры суд удовлетворил заявленный иск в полном объеме — женщину восстановили на работе, в ее пользу взыскали средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда (конкретные цифры не уточняются).

Организация также должна компенсировать судебные расходы.

Решение вступило в законную силу.

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