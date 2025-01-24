В Беларусь идет весеннее тепло

В Беларусь идет весеннее тепло1
- 24.01.2025, 16:18
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До +9.
В субботу, 25 января, небольшие осадки (дождь, мокрый снег) в дневные часы пройдут почти по всей стране (ночью — на востоке). Синоптики предупреждают о тумане, который возможен местами, о слабом гололеде в отдельных районах и гололедице на дорогах.
В ночные часы температура воздуха составит от -3 до +2 градусов (в Минске — от -1 до +1), днем — от 0 до +6 (в столице — 1-3 тепла).
В воскресенье в Беларуси местами пройдут дожди (ночью-с мокрым снегом), возможны слабые туман и гололед, а также гололедица. Ночью будет от -1 до +4, в дневные часы — 2-9 тепла. Похожие погодные условия сохранятся в понедельник.