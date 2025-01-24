В Минске за участие в протестах осудили бывшего сотрудника ОМОНа 24.01.2025, 16:45

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Дмитрий и Елизавета Жерносек

Осудили и его дочь.

В Минске отца и дочь осудили за участие в акции протеста 2020-го. Дмитрию и Елизавете Жерносек назначили по два года и шесть месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия»). Их уголовное дело рассмотрел суд Октябрьского района столицы. Судья Инна Сивец признала минчан виновными в «активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок», сообщают правозащитники.

51-летний Дмитрий Жерносек в 1990-е служил в ОМОНе, был водителем в звании младшего лейтенанта. В 1997 году он уволился. В последнее время работал водителем в частной фирме. Известно, что в ноябре 2020-го Жерносека осудили на 15 суток ареста за участие в акции протеста. Его дочери 26 лет.

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