В Саудовской Аравии ответили на слова Трампа о снижении цен на нефть 6 24.01.2025, 17:14

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Цены начали падать после заявления президента США.

Министр экономики Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим ответил на слова президента США Дональда Трампа о том, что необходимо снизить цены на нефть, чтобы остановить войну России против Украины. По его словам, страна сосредоточена на долгосрочной стабильности нефтяного рынка, передает Reuters.

«Позиция королевства, позиция ОПЕК направлена на долгосрочную стабильность рынка, чтобы гарантировать достаточное предложение для растущего спроса, в том числе со стороны США и искусственного интеллекта», – сказал он.

Отмечается, что цены на нефть упали после высказываний Трампа.

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