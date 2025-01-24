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Генератор банальностей

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  • Кирилл Иванов
  • 24.01.2025, 17:16
  • 1,364
Генератор банальностей

Так и до эксплуатации классических пословиц и поговорок недалеко.

Если судить по заголовкам сообщений в государственной прессе, складывается впечатление, что пропаганда не слишком старается с подачей материалов о Лукашенко. Вот несколько примеров заголовков от агентства БЕЛТА, судите сами: 

«Лукашенко на церемонии вручения Знака качества: это было соревнование сильнейших и равных»

«Не просто ресурс, а национальное достояние. Что Лукашенко называет главным полезным ископаемым Беларуси»

«Лукашенко об интересе к Беларуси в США: если договоримся, будем сотрудничать»

«Надо делать, чтобы было красиво». Лукашенко назвал главный смысл задачи по благоустройству»

«Коль произвели – продавайте. Лукашенко обозначил конкурентные перспективы мотовелозавода»

Такое впечатление, что пропаганда превращает правителя в генератор банальностей. Так и до эксплуатации классических пословиц и поговорок недалеко. Их может хватить на все сферы жизни, в которые вникает безальтернативный победитель гонки.

И снова не удержимся от примеров. «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» (можно использовать для посещения рыбхоза).

Или «Под лежачий камень вода не течет» (подведение итогов работы китайского технопарка).

Для совещания по вопросам развития АПК подойдет такой беспроигрышный вариант — «Придет осень, за все спросит». А для себя незаменимого — старая добрая классика: «Старый конь борозды не портит».

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»

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