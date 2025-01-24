Житель Витебска ездил на авто по российским правам, напечатанными на принтере

Житель Витебска ездил на авто по российским правам, напечатанными на принтере4
- 24.01.2025, 17:54
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У инспекторов возникли сомнения в его подлинности.
Житель Витебска ездил по стране с поддельными российскими правами, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.
Сотрудники ГАИ остановили Mercedes, за рулем которого находился житель Витебска. Мужчина показал милиционерам водительское удостоверение Российской Федерации. У инспекторов возникли сомнения в его подлинности, поэтому документ направили на экспетизу.
Эусперты установили, что бланк предоставленного водительского удостоверения Российской Федерации изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Он выполнен способом струйной печати, а защитные элементы имитированы.
В ГКСЭ напомнили, что за использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность.