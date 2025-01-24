МИД Украины о вступлении в НАТО: Москве слова не давали 1 24.01.2025, 18:10

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Киев ответил на требование РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на требование России отменить обещание НАТО в Бухаресте о вступлении страны для завершения войны.

Ответ представителя украинского внешнеполитического ведомства Георгия Тихого цитирует «Европейская правда».

Представитель МИД Георгий Тихий в ответ на требование РФ отказаться от вступления в НАТО, который был обещан Киеву в декларации Бухарестского саммита в 2008 году, для урегулирования российско-украинской войны сказал, что «Москве слова не давали по этому вопросу».

«Ой, ну что вы, союзник Северной Кореи выставляет ультиматумы НАТО. Полная фигня. Москве слова не давали по этому вопросу», – заявил он.

Тихий подчеркнул, что Россия ведет захватническую войну в Европе.

«Ее оккупационные войска находятся в Украине и других европейских странах. Архитектура европейской безопасности построена на защите от России», – подытожил он.

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