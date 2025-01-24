закрыть
24 января 2025, пятница, 19:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МИД Украины о вступлении в НАТО: Москве слова не давали

1
  • 24.01.2025, 18:10
  • 4,242
МИД Украины о вступлении в НАТО: Москве слова не давали

Киев ответил на требование РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на требование России отменить обещание НАТО в Бухаресте о вступлении страны для завершения войны.

Ответ представителя украинского внешнеполитического ведомства Георгия Тихого цитирует «Европейская правда».

Представитель МИД Георгий Тихий в ответ на требование РФ отказаться от вступления в НАТО, который был обещан Киеву в декларации Бухарестского саммита в 2008 году, для урегулирования российско-украинской войны сказал, что «Москве слова не давали по этому вопросу».

«Ой, ну что вы, союзник Северной Кореи выставляет ультиматумы НАТО. Полная фигня. Москве слова не давали по этому вопросу», – заявил он.

Тихий подчеркнул, что Россия ведет захватническую войну в Европе.

«Ее оккупационные войска находятся в Украине и других европейских странах. Архитектура европейской безопасности построена на защите от России», – подытожил он.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина