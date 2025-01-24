В Южной Корее создали способный к самообучению чип

В Южной Корее создали способный к самообучению чип5
- 24.01.2025, 18:28
- 1,484
Это прорыв в сфере ИИ.
Ученые из Корейского института науки и технологий (KAIST) совершили настоящий прорыв в области искусственного интеллекта, создав нейроморфный чип, способный к самообучению и адаптации, пишет New Voice .
Этот инновационный чип, имитирующий работу человеческого мозга, открывает новые возможности для развития различных технологий, от смартфонов до медицинского оборудования.
Ключевой особенностью нового чипа является его способность к самообучению. В отличие от традиционных компьютеров, которые требуют предварительной обработки больших объемов данных для обучения, новый чип может учиться прямо в процессе работы. Например, он может самостоятельно научиться распознавать объекты на видеоизображении или анализировать медицинские данные в режиме реального времени.
Основой этой технологии является мемристор — электронное устройство, способное изменять свое сопротивление в зависимости от протекающего через него электрического заряда. Мемристоры имитируют работу синапсов в человеческом мозге, обеспечивая хранение информации и выполнение вычислений одновременно.
Исследователи KAIST разработали надежный мемристор и создали на его основе интегрированную систему, которая может эффективно адаптироваться к изменениям окружающей среды. Это позволяет использовать чип в различных устройствах, таких как интеллектуальные камеры безопасности, которые смогут самостоятельно распознавать подозрительные действия, или медицинские устройства, способные анализировать состояние пациента в режиме реального времени.