закрыть
24 января 2025, пятница, 19:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Южной Корее создали способный к самообучению чип

5
  • 24.01.2025, 18:28
  • 1,484
В Южной Корее создали способный к самообучению чип

Это прорыв в сфере ИИ.

Ученые из Корейского института науки и технологий (KAIST) совершили настоящий прорыв в области искусственного интеллекта, создав нейроморфный чип, способный к самообучению и адаптации, пишет New Voice .

Этот инновационный чип, имитирующий работу человеческого мозга, открывает новые возможности для развития различных технологий, от смартфонов до медицинского оборудования.

Ключевой особенностью нового чипа является его способность к самообучению. В отличие от традиционных компьютеров, которые требуют предварительной обработки больших объемов данных для обучения, новый чип может учиться прямо в процессе работы. Например, он может самостоятельно научиться распознавать объекты на видеоизображении или анализировать медицинские данные в режиме реального времени.

Основой этой технологии является мемристор — электронное устройство, способное изменять свое сопротивление в зависимости от протекающего через него электрического заряда. Мемристоры имитируют работу синапсов в человеческом мозге, обеспечивая хранение информации и выполнение вычислений одновременно.

Исследователи KAIST разработали надежный мемристор и создали на его основе интегрированную систему, которая может эффективно адаптироваться к изменениям окружающей среды. Это позволяет использовать чип в различных устройствах, таких как интеллектуальные камеры безопасности, которые смогут самостоятельно распознавать подозрительные действия, или медицинские устройства, способные анализировать состояние пациента в режиме реального времени.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина