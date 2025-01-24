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Трамп распорядился рассекретить документы об убийстве Кеннеди

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  • 24.01.2025, 18:36
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Трамп распорядился рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Будет ли в них что-то новое?

В первые дни своего нового президентского срока Дональд Трамп поручил рассекретить документы о трех самых громких политических убийствах в США в XX веке: Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, сообщает BBC.

Трамп обещал опубликовать документы об убийстве Джона Кеннеди еще в 2017 году, но тогда так и не сделал этого.

«Множество людей ждали этого так долго, годами, десятилетия, — сказал Трамп журналистам. — И теперь все будет рассекречено».

Согласно указу Трампа, директор Национальной разведки и другие чиновники в течение 15 дней должны будут подготовить план публикации всех документов, касающихся убийства Джона Кеннеди, а в течение 45 дней — план публикации материалов об убийствах Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно обещал рассекретить документы об убийстве Джона Кеннеди.

В качестве символического жеста Трамп поручил отдать ручку, которой он подписал указ, Роберту Кеннеди-младшему — сыну Роберта Кеннеди и племяннику Джона Кеннеди. Сторонник Трампа Кеннеди-младший неоднократно выражал сомнения в официальной версии убийства своих родственников.

65% американцев и долгий процесс рассекречивания

35-й президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. Согласно официальной версии, его убийца Ли Харви Освальд — ветеран морской пехоты США — действовал в одиночку.

Дело об убийстве Кеннеди породило множество теорий: о причастности правительства, ЦРУ, ФБР, мафии, лидера Кубы Фиделя Кастро, коммунистов и даже Ку-клукс-клана.

На протяжении десятилетий более 50% американцев, согласно опросам Gallup, сомневаются в официальной версии и считают, что у Освальда были сообщники.

В 2023 году такого мнения придерживались 65% американцев. Самая популярная версии — что в убийстве Кеннеди замешано правительство США (ее придерживаются 38%).

В 1992 году Конгресс США принял закон, обязывающий Национальное управление архивов и документации в течение 25 лет собрать и опубликовать коллекцию всех документов, связанных с убийством Джона Кеннеди. Крайний срок для рассекречивания документов — 26 октября 2017 года — пришелся на первый срок Дональда Трампа.

Закон, впрочем, позволяет президенту США приостановить публикацию материалов, если это может «нанести идентифицируемый вред военной обороне, разведывательным операциям, правоохранительной деятельности или международным отношениям» и если эта угроза перевешивает общественный интерес в раскрытии информации.

Еще в 1990-е годы 88% коллекции были сделаны доступными для общественности.

Трамп обещал американцам «раскрыть всю правду» об убийстве Кеннеди еще в свою первую избирательную кампанию. 21 октября 2017 года, за пять дней до дедлайна публикации, он написал в твиттере: «При условии получения дополнительной информации, я, как президент, разрешу открыть файлы Кеннеди, которые долгое время были заблокированы и засекречены». Как писала тогда газета Washington Post, Трамп планировать публикацию вопреки рекомендациям некоторых национальных агентств безопасности.

К 26 октября, действительно, Национальные архивы опубликовали много новых документов — но это были далеко не все материалы. Трамп, поддавшись на уговоры ФБР и ЦРУ, заблокировал публикацию сотен документов и дал полгода на то, чтобы пересмотреть их.

Через полгода, впрочем, опять далеко не все документы были рассекречены. Следующий пересмотр Трамп назначил на 2021 год.

К тому времени президентом США стал Джо Байден. При Байдене национальные архивы опуликовали тысячи документов; последняя порция была рассекречена в июне 2023 года. По оценкам Национальных архивов, к декабрю 2022 года 97% документов в коллекции были доступны широкой публике. Белый дом в 2023 году утверждал, что рассекречены уже 99% материалов.

О чем рассказали документы

Публикация ранее засекреченных документов всегда вызывает ажиотаж, в первую очередь среди историков и конспирологов. Но обычно из них узнают интересные детали, а не какие-то значительные факты, полностью меняющие наше представление о событии.

Так, из опубликованных в 2021 году материалов стало известно, что за два месяца до убийства Кеннеди Ли Харви Освальд ездил в Мексику и встречался там с офицерами КГБ — а также что ряд сотрудников ЦРУ сомневался, что Освальд действовал в одиночку.

Документы, раскрытые в 2017 году, пролили свет на то, как расследовали возможный «советский след» в убийстве Кеннеди. Но доказательств роли СССР в них не было.

Пожалуй, самая громкая новая деталь об убийстве появилась не из рассекреченных документов, а из воспоминаний телохранителя Кеннеди Пола Лэндиса. В 2023 году он рассказал, что вынул пулю из сидения автомобиля, в котором был убит Кеннеди.

Это породило новую волну сомнений в том, что Освальд действовал в одиночку. Но и рассказу Лэндиса верят далеко не все.

По оценкам специалистов, полностью или частично засекреченными остаются 3-4 тыс. документов. Некоторые изъятия незначительны — например, в документе может быть засекречен номер социального страхования.

Специалисты полагают, что вряд ли в новых документах — если они будут опубликованы — найдутся какие-то значительные откровения.

«Всегда есть вероятность, что [в материалах] что-то просочится, что окажется верхушкой большого айсберга, — говорит в комментарии Associated Press Ларри Сабато, директор Центра политики Университета Вирджинии и автор книги „Полвека Кеннеди". — Именно это и ищут исследователи. Скорее всего, вы ничего не найдете, но возможно, что оно там есть».

Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг

Два других убийства, которых касается новый указ Трампа, конспирологические теории тоже не обошли.

Роберт Кеннеди-старший, который тогда боролся за номинацию от Демократической партии в качестве кандидата на президентских выборах, был убит в Лос-Анджелесе в 1968 году. Палестинец Серхан Серхан был приговорен к смертной казни за убийство политика, но вскоре приговор смягчили до пожизненного заключения.

Роберт Кеннеди-младший посетил Серхана в тюрьме и заявил, что не верит в то, что этот мужчина убил его отца. Другие члены семьи Кеннеди не разделяют мнения Роберта Кеннеди-младшего.

Правозащитник и борец за гражданские права Мартин Лютер Кинг был убит 4 апреля 1968 года в Мемфисе, штат Техас. Вскоре по подозрению в убийстве был арестован националист Джеймс Эрл Джей. Он признался в совершении преступления, но затем стал говорить, что его заставили подписать признание.

Семья Мартина Лютера Кинга не раз говорила о своих сомнениях в том, что Джеймс Эрл Джей виновен — или по крайней мере был единственным виновным — в убийстве активиста. Многие соратники Кинга также не верят официальной версии событий.

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