Путин заявил о готовности встретиться с Трампом 8 24.01.2025, 18:55

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Глава Кремля рассказал об отношениях с президентом США.

Российский диктатор Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине. Также он сказал, что Кремль никогда не отказывался от контактов с Вашингтоном, их прервали США, сообщило прокремлевское агентство ТАСС.

По словам Путина, решение президента Украины Владимира Зеленского о запрете диалога с Россией делает возможные переговоры «нелегитимными».

Путин считает, что Зеленский отменит свое решение о запрете диалога с Россией, когда союзники заставят его сесть за стол переговоров.

Глава РФ также высказался о своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, они «доверительные и прагматичные».

«Скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», — сказал Путин пропагандисту ВГТРК Павлу Зарубину.

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