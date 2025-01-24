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Японец Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

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  • 24.01.2025, 19:01
Японец Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу
Наоя Иноуэ

Он выиграл все 29 поединков в своей карьере.

Японский боксер Наоя Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,22 кг). В Токио он победил южнокорейца Е Джун Кима.

Поединок завершился нокаутом в четвертом раунде.

Иноуэ владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). 31-летний спортсмен в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории.

На счету японца теперь 29 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. 32-летний кореец потерпел третье поражение в карьере при 21 победе и двух ничьих.

Иноуэ ранее был абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе (до 53,52 кг), завоевывал чемпионские пояса в первом наилегчайшем весе (до 48,99 кг) и во втором наилегчайшем весе (до 52,16 кг).

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