В Беларуси запускают «кругосветный» автобусный маршрут 24.01.2025, 19:10

Жители Гродненской и Минской областей смогут добираться напрямую в самые дальние уголки и районы.

В последний день января в Беларуси появится новый автобусный маршрут Новогрудок – Островец – Минск.

Транспорт, как уточнила Tochka.by в пресс-службе компании «Атлас», будет проходить больше 350 км по дорогам в восьми районах Гродненской и Минской областей.

Заезжает он в Кореличи, Ивье, Юратишки, Ошмяны, Островец и Сморгонь.

Но ведь можно быстрее

Перевозчик отмечает, что существуют и более скоростные варианты, чтобы добраться от одной конечной до другой.

Однако интереснее для пассажиров выглядят «плечи» маршрута. Так называются отрезки пути. Например, Островец – Минск, Ивье – Сморгонь или даже Щорсы – Ошмяны. А потому появляется возможность без пересадок добраться в другой уголок своей или соседней области.

Сколько стоят билеты?

Билеты уже можно купить на сайте и в приложении компании «Атлас». Поездка от Новогрудка до Островца обойдется в Br9. Билет Кореличи – Островец будет стоить Br12.

Добраться от Островца до Минска или обратно можно за Br20 (в пути 2,5 часа). Поездка от Сморгони до столицы обойдется в Br15.

Автобус будет курсировать ежедневно. Выезд из Новогрудка – в 05:30. Из Островца в сторону Минска он будет отправляться в 09:09.

Обратно выезд из Минска – в 12:40. В 15:55 автобус будет отправляться из Островца в направлении Ивье, Новогрудка и Кореличей.

Перевозчик обещает современный и комфортный бус, детскую скидку в 50% и бесплатный проезд для малышей до 5 лет.

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