Комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении в ЕС 1 24.01.2025, 19:16

Ереван дистанцируется от РФ.

Комиссия парламента Армении по вопросам евроинтеграции одобрила законопроект о вступлении республики в Евросоюз. Об этом сообщает агентство «Арменпресс».

При этом присутствовавшие на обсуждении депутаты фракции «Айастан» заявили, что не будут участвовать в голосовании. Фракция состоит из 11 депутатов. В парламенте Армении 107 человек.

Пресс-секретарь спикера Национального собрания Мовсес Арутюнян заявил, что законопроект внесут в повестку заседания парламента и рассмотрят на сессии 11–14 февраля. По его словам, отношения республики с Евросоюзом в последние годы стали более интенсивными и динамичными. Он отметил, что республика получает со стороны организации поддержку, а также размещает миссии гражданских наблюдателей и готова содействовать экономической устойчивости страны.

9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Премьер-министр республики Никол Пашинян отмечал, что решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.

Он неоднократно критиковал ОДКБ за неоказание помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. В феврале 2024 года он заявил, что участие республики в ОДКБ, «в котором доминирует Москва», заморожено. 12 марта 2024 года Пашинян сообщил, что Армения выйдет из состава, если организация не выполнит своих обязательств.

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