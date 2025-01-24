В Беларуси хотят производить детское питание с водорослями

В Беларуси хотят производить детское питание с водорослями4
- 24.01.2025, 19:37
C большим содержанием йода.
В Беларуси уже в скором времени может появиться необычный и полезный продукт, пишет БелТА.
Речь о детском питании с добавлением водорослей.
Необычный проект предложил белорусам глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
По его словам, продукт исключительный, с большим содержанием йода.
«Карелия – уникальная территория с точки зрения больших запасов очень полезных водорослей в Белом море. Мы готовы предложить белорусской стороне и совместные предприятия, чтобы эта продукция перерабатывалась, либо мы готовы направлять ингредиенты», – сказал Артур Парфенчиков.