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В Беларуси хотят производить детское питание с водорослями

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  • 24.01.2025, 19:37
В Беларуси хотят производить детское питание с водорослями

C большим содержанием йода.

В Беларуси уже в скором времени может появиться необычный и полезный продукт, пишет БелТА.

Речь о детском питании с добавлением водорослей.

Необычный проект предложил белорусам глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

По его словам, продукт исключительный, с большим содержанием йода.

«Карелия – уникальная территория с точки зрения больших запасов очень полезных водорослей в Белом море. Мы готовы предложить белорусской стороне и совместные предприятия, чтобы эта продукция перерабатывалась, либо мы готовы направлять ингредиенты», – сказал Артур Парфенчиков.

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