В Минске в доме, где во времена СССР жили знаменитости, продают перепланированную квартиру

В Минске в доме, где во времена СССР жили знаменитости, продают перепланированную квартиру1
- 24.01.2025, 20:15
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Как выглядит и сколько стоит такое жилье.
В Минске на берегу Свислочи рядом с парком Горького есть девятиэтажка, которую в советские времена построили по улучшенному проекту. В ней жили известные люди. Сейчас в этом доме продается перепланированная трехкомнатная квартира. «Зеркало» посмотрело, что есть внутри жилья и за сколько оно продается.
В 1969 году на улице Янки Купалы — на берегу Свислочи и напротив парка Горького — был построен дом № 7. Жильцами этой кирпичной девятиэтажки стали знаменитые люди, о которых сегодня можно прочитать в энциклопедиях.
«Комсомольская правда» рассказывала, что здесь жил летчик, дважды Герой СССР Леонид Беда, писатель Иван Мележ, звезда эстрады СССР Виктор Вуячич, народная артистка СССР Александра Климова и прочие.
Сегодня в этом доме продается всего лишь одна квартира — трешка, расположенная на восьмом этаже. Общая площадь жилья составляет 79,6 м². Высота потолков в квартире — 3,1 метра.
В квартире сделана узаконенная перепланировка. Теперь здесь две изолированные комнаты, а кухня находится в едином пространстве с гостиной. Санузел совмещенный, в нем есть угловая ванна и душевая кабина.
Имеются две просторные лоджии (одна застекленная) по обе стороны дома, откуда открывается хороший вид на город.
В квартире заменили всю проводку и коммуникации. Отмечается, что в 2015 году в доме провели капитальный ремонт. Возле него есть зеленый двор, но там также достаточно мест для парковки авто. Въезд на придомовую территорию регулируется шлагбаумом.
Жилье продается за 1 195 670 рублей, или 350 000 долларов (15 021 рубль, или 4397 долларов за кв. м).