В Минске в доме, где во времена СССР жили знаменитости, продают перепланированную квартиру 1 24.01.2025, 20:15

2,046

Как выглядит и сколько стоит такое жилье.

В Минске на берегу Свислочи рядом с парком Горького есть девятиэтажка, которую в советские времена построили по улучшенному проекту. В ней жили известные люди. Сейчас в этом доме продается перепланированная трехкомнатная квартира. «Зеркало» посмотрело, что есть внутри жилья и за сколько оно продается.

В 1969 году на улице Янки Купалы — на берегу Свислочи и напротив парка Горького — был построен дом № 7. Жильцами этой кирпичной девятиэтажки стали знаменитые люди, о которых сегодня можно прочитать в энциклопедиях.

«Комсомольская правда» рассказывала, что здесь жил летчик, дважды Герой СССР Леонид Беда, писатель Иван Мележ, звезда эстрады СССР Виктор Вуячич, народная артистка СССР Александра Климова и прочие.

Сегодня в этом доме продается всего лишь одна квартира — трешка, расположенная на восьмом этаже. Общая площадь жилья составляет 79,6 м². Высота потолков в квартире — 3,1 метра.

В квартире сделана узаконенная перепланировка. Теперь здесь две изолированные комнаты, а кухня находится в едином пространстве с гостиной. Санузел совмещенный, в нем есть угловая ванна и душевая кабина.

Имеются две просторные лоджии (одна застекленная) по обе стороны дома, откуда открывается хороший вид на город.

В квартире заменили всю проводку и коммуникации. Отмечается, что в 2015 году в доме провели капитальный ремонт. Возле него есть зеленый двор, но там также достаточно мест для парковки авто. Въезд на придомовую территорию регулируется шлагбаумом.

Жилье продается за 1 195 670 рублей, или 350 000 долларов (15 021 рубль, или 4397 долларов за кв. м).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com