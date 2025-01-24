Трамп: Пока цены на нефть высоки, война РФ в Украине не закончится так просто

Трамп: Пока цены на нефть высоки, война РФ в Украине не закончится так просто9
- 24.01.2025, 20:21
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Президент США снова заявил, что цены нужно снизить.
Войну РФ в Украине «не удастся завершить просто», пока цены на нефть в мире остаются высокими. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, видеозапись опубликовала его команда в соцсети X.
«Мы хотим прекратить это. Единственный способ остановить это быстро — ОПЕК (Организации стран — экспортеров нефти. — Прим.) прекратить зарабатывать так много денег и снизить цены на нефть. <...> Пока цены на нефть высоки, эта война не закончится так просто», — сказал он.
Политик вновь заявил, что война в Украине не началась бы, если бы он выиграл президентские выборы в США в 2020 году.
Накануне Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что собирается попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. По его словам, это приведет к тому, что война между Россией и Украиной «немедленно закончится».
«Сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Вы должны снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этой войне. Они должны были это сделать уже давно», — сказал президент США.