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Белоруска пришла на испанское шоу свиданий и показала разницу в культурных обычаях

  • 24.01.2025, 20:27
  • 2,858
Белоруска пришла на испанское шоу свиданий и показала разницу в культурных обычаях

Неловкий момент.

В недавнем эпизоде испанского телешоу First Dates при знакомстве молодого мадридца и девушки из Беларуси произошел немного неловкий момент из-за разницы в обычаях. Об этом говорится на сайте проекта, транслируемого каналом Quatro, обратил внимание портал «Беларусь и мир».

В этой серии проекта, в ходе которого незнакомцы при камерах приходят друг к другу на первое свидание и решают, стоит ли им продолжать, встречались 20-летний испанец Драгош и 21-летняя белоруска Илона.

Драгош — студент, изучающий философию, политику и экономику, родом из Мадрида. Он привык при приветствии использовать устоявшуюся испанскую традицию — двойной легкий поцелуй в обе щеки.

Илона же — актриса и модель, тоже живет в Мадриде, но сама родом из Беларуси.

«В Беларуси мы не привыкли целовать друг друга два раза. Мы говорим „привет“ рукой и, если что, обнимаемся», — пояснила она.

Вот почему, войдя в ресторан, Илона именно обняла официантку проекта Лору Боадо, а затем Драгоша, который оказался немного обескуражен, так как хотел подарить ей пару легендарных испанских поцелуев.

Однако окончилось все благополучно. Во время общения парень и девушка нашли несколько общих точек соприкосновения. Также Драгош удивил Илону, спев ей песню и подыгрывая на гитаре. В итоге прозвучало обоюдное «да» второму свиданию.

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