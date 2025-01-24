Глава МИД Китая и госсекретарь США провели телефонный разговор

Глава МИД Китая и госсекретарь США провели телефонный разговор2
- 24.01.2025, 20:37
Что обсуждали.
Новый госсекретарь США Марко Рубио позвонил в пятницу, 24 января, своему китайскому коллеге Ван И, сообщает МИД КНР.
Собеседники обсудили, в частности, переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, а также развитие китайско-американских отношений.
Телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина состоялся 17 января. Республиканец назвал разговор хорошим и отметил, что Вашингтон и Пекин сделают все возможное, чтобы мир стал более безопасным.