Глава МИД Китая и госсекретарь США провели телефонный разговор 2 24.01.2025, 20:37

Марко Рубио

Что обсуждали.

Новый госсекретарь США Марко Рубио позвонил в пятницу, 24 января, своему китайскому коллеге Ван И, сообщает МИД КНР.

Собеседники обсудили, в частности, переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, а также развитие китайско-американских отношений.

Телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина состоялся 17 января. Республиканец назвал разговор хорошим и отметил, что Вашингтон и Пекин сделают все возможное, чтобы мир стал более безопасным.

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