ВСУ перехватили у РФ тактическую инициативу на Запорожском направлении

ВСУ перехватили у РФ тактическую инициативу на Запорожском направлении3
- 24.01.2025, 21:07
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Под оккупантами «горит земля».
Силы обороны Украины перехватили у армии страны-агрессора России тактическую инициативу на Запорожском направлении и теперь под врагом «серьезно горит земля».
Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев. Запорожское направление для оккупантов играет важную роль для развертывания наступления, однако пока успехов противник не имеет.
Наоборот — ВСУ стабилизировали линию фронта и получили значительное преимущество в использовании беспилотников и средств поражения. Это признают сами оккупанты в своих пабликах.
«Я нашел довольно интересное сообщение, когда оккупанты сообщают о том, что в районе Каменска ударами украинских HIMARS была накрыта тыловая колонна российских оккупантов. И потери только в этом эпизоде составляли до 100 человек, причем оккупанты отмечают, что санитарные потери, то есть раненых, было всего лишь 6-8 человек», - рассказал аналитик.