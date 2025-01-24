В США создали систему, которая позволяет парализованным людям управлять дронами 24.01.2025, 21:37

Совсем не фантастика.

Ученые совершили настоящий прорыв в области нейротехнологий, создав интерфейс мозг-компьютер, который позволяет людям с параличом управлять виртуальными объектами с беспрецедентной точностью, передает New Voice.

В ходе эксперимента, участник с тетраплегией смог управлять виртуальным дроном, используя только свои мысли.

Этот инновационный интерфейс считывает сигналы непосредственно из двигательной коры головного мозга, отвечающей за движение. Благодаря машинному обучению, система научилась интерпретировать эти сигналы и переводить их в команды для управления дроном. Участник эксперимента смог независимо двигать виртуальными пальцами, что позволяло ему выполнять сложные маневры в виртуальной среде.

Это достижение открывает новые перспективы для людей с ограниченными возможностями. Благодаря интерфейсу мозг-компьютер они смогут не только восстановить утраченные функции, но и получить доступ к новым возможностям. Например, управлять роботизированными протезами, общаться с окружающими и даже работать удаленно.

Ученые отмечают, что это лишь первый шаг на пути к созданию более совершенных интерфейсов мозг-компьютер. В будущем они планируют разработать более компактные и безопасные устройства, которые можно будет широко использовать в клинической практике.

Это исследование является важным шагом на пути к созданию технологий, которые смогут улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями. Оно также открывает новые перспективы для развития искусственного интеллекта и нейроинтерфейсов.

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