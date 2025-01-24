В Минске разбрасывают опасные приманки для собак 8 24.01.2025, 21:52

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С иголками и гвоздями.

В Минске в районе Цнянского водохранилища нашли приманки для животных, начиненные иглами, стеклом и гвоздями, пишет портал FishingBY.

По данным портала, первой тревогу забила минчанка Ольга Короткая, нашедшая подобные приманки во время прогулки с домашним питомцем в окрестностях Цнянского водохранилища.

«Снова найдены приманки в лесу возле Цнянки, чуть меньше прежних — кусочки скумбрии, начиненные ржавыми иглами. Берегите своих собак!» — позже написала девушка.

На данную информацию уже обратили внимание правоохранители.

«Сотрудниками милиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления лица, оставившего данные приманки», — сообщается в телеграм-канале «Милиция Минска».

Подобные действия подпадают под статью 339-1 УК Беларуси («Жестокое обращение с животными»). Наказание предусматривает штраф, общественные или исправительные работы. При повторном нарушении грозит ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

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