В Минске разбрасывают опасные приманки для собак

В Минске разбрасывают опасные приманки для собак8
- 24.01.2025, 21:52
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С иголками и гвоздями.
В Минске в районе Цнянского водохранилища нашли приманки для животных, начиненные иглами, стеклом и гвоздями, пишет портал FishingBY.
По данным портала, первой тревогу забила минчанка Ольга Короткая, нашедшая подобные приманки во время прогулки с домашним питомцем в окрестностях Цнянского водохранилища.
«Снова найдены приманки в лесу возле Цнянки, чуть меньше прежних — кусочки скумбрии, начиненные ржавыми иглами. Берегите своих собак!» — позже написала девушка.
На данную информацию уже обратили внимание правоохранители.
«Сотрудниками милиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления лица, оставившего данные приманки», — сообщается в телеграм-канале «Милиция Минска».
Подобные действия подпадают под статью 339-1 УК Беларуси («Жестокое обращение с животными»). Наказание предусматривает штраф, общественные или исправительные работы. При повторном нарушении грозит ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.