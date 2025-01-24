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Кит Келлог: Надо снизить цену нефти до $45 за баррель

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  • 24.01.2025, 22:01
  • 1,096
Кит Келлог: Надо снизить цену нефти до $45 за баррель
Кит Келлог

Просто помогая Украине, нельзя заставить Россию прекратить войну.

Просто помогая Украине, нельзя заставить Россию прекратить войну. Надо снизить цену нефти до 45 долларов за баррель.

Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, пишет АР News.

Он считает, что мир не сможет заставить Россию прекратить войну, просто помогая Украине одерживать победы на поле боя. Он предположил, что ответом могут стать «более жесткие меры воздействия» на российскую нефтяную промышленность.

«Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. Что, если снизить цену до 45 долларов за баррель, что в принципе является базовой точкой безубыточности?» - сказал Келлог.

США под руководством президента Джо Байдена и других союзников установили верхний предел цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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