ВСУ ведут контрнаступление в Курской области РФ 24.01.2025, 22:12

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Украинцы выдавливают россиян и северокорейцев.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия в Курской области страны-агрессора РФ, местами имеют успех. Об этом 24 января в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

«Несмотря на преимущество россиян, силы обороны проводят тактические контрнаступательные действия и местами выдавливают россиян с отдельных позиций», – написал Коваленко.

По его словам, российско-северокорейские войска сохраняют численное преимущество в Курской области, но потери техники и личного состава привели к замедлению их темпа продвижения.

Коваленко отметил, что первоначальные планы врага были нарушены из-за особенностей местности, а также потерь.

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