ЦБ РФ обнаружил рекордное за 12 лет бегство «теневого» капитала из России 24.01.2025, 22:21

Из страны ушло $9,6 млрд.

Российская экономика в 2024 году пережила резкий всплеск «теневого» оттока капитала, следует из статистики ЦБ РФ.

По данным Центробанка, за год $9,6 млрд ушло из страны в результате операций, которые не попадают ни в одну из стандартных категорий (импорт товаров, инвестиции, погашение долга и т.д) и были классифицированы как «чистые ошибки и пропуски» платежного баланса. Эта статья увеличилась на треть по сравнению с прошлым годом ($7,2 млрд), на 60%, если сравнивать с первым годом войны ($6 млрд), и в 96 раз, если сравнивать с довоенным 2021-м, передает The Moscow Times.

Сам ЦБ называет «ошибки и пропуски» платежного баланса «статистическими расхождениями». Однако эта статья указывает на «рост „серого“ оттока капитала из России», пишут аналитики Росбанка.

Масштабы такого «теневого» вывода средств в прошлом году стали самыми высокими с 2012 года (тогда Центробанк насчитал «ошибок» и пропусков на $10,4 млрд) и достигли уровней 1990-х, когда экономика «протекала» валютой, как решето (9,9 млрд в 1998 году, $10,3 млрд в 1995-м).

Пик «серого» оттока пришелся на период после президентских выборов, где правящий Россией четверть века Владимир Путин переизбрался на пятый срок: во втором квартале «ошибки» и пропуски» платежного баланса достигли минус $6,9 млрд, что стало рекордным квартальным показателем с 2010 года. В конце года ЦБ зафиксировал незначительный приток по «серым» операциям — на $0,2 млрд в октябре–декабре.

«Серые» потоки капитала «вызывают настороженность» в свете негативных сигналов о состоянии российской внешней торговли в конце года, отмечает Росбанк.

Так, в декабре экспортные доходы российского бизнеса обвалились на 18% год к году, до $31,3 млрд, хотя еще в конце лета и осенью вывоз товаров за рубеж приносил в страну в среднем $37 млрд ежемесячно. Профицит торгового баланса сжался до $5,6 млрд — самого низкого значения с 2020 года, а платежный баланс и вовсе ушел в минус: из страны ушло на $1,6 млрд больше, чем поступило.

«Причиной ухудшения внешней торговли под конец года мог стать эффект от санкций, введенных в конце ноября против российского банковского сектора, в результате чего пострадали платежи и, видимо, затормозились экспортные потоки», — писали аналитики Райффайзенбанка.

Под американские ограничения попал Газпромбанк — последний из крупных государственных банков, сохранявший доступ к долларовым расчетам и системе SWIFT. Вместе с ним в «черные списки» попали еще 50 кредитных организаций, которые обслуживали внешнюю торговлю. В результате под санкциями оказалось 95% российской банковской системы, жаловалась глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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