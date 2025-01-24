Самый большой айсберг в мире должен столкнуться с отдаленными островами 24.01.2025, 22:25

На островах живут пингвины, тюлени и другие животные.

Самый большой айсберг в мире движется курсом на столкновение с отдаленными островами в Атлантическом океане. Это ставит под угрозу жизнь местных животных. Регион известен своим биоразнообразием, которое превосходит даже биоразнообразие Галапагосских островов, сообщает Science Alert.

На данный момент айсберг A23a находится на расстоянии 280 километров от Южной Джорджии и близлежащих островов. Если он сядет на мель, он может поставить под угрозу жизни миллионов тюленей, пингвинов и морских видов, которые не встречаются больше нигде в мире.

Уже не в первый раз гигантский айсберг ставит под угрозу жизни животных в этом регионе. Так, в 2004 году часть айсберга, известная как A38-B, на несколько месяцев застряла у берегов Южной Джорджии, заблокировав пингвинам и тюленям доступ к местам кормления.

A23a откололся от ледника Фильхнера-Ронне в 1986 году. Первые несколько десятилетий своей «свободы» он оставался на месте, пока в 2020 году он не начал движения к Южному океану, вырвавшись «на свободу» в 2023-м. Но в прошлом году он оказался в ловушке закрученной воды. В декабре прошлого года айсберг снова начал свое путешествие.

Известно, что айсберги могут оказать огромное влияние на уровни углерода и питательных веществ в воде по мере их таяния, что, в свою очередь, влияет на пищевые цепи и водную жизнь. То, что A23a более 30 лет оставался запертым в море Уэддела, в значительной мере замедлило его таяние. После того, как айсберг начал движение в 2023 году, ученые Британской антарктической службы (BAS) смогли собрать его образцы и изучить влияние на экосистему.

Команда BAS прогнозирует, что ветры и течения перенесут A23a в Южный океан, следуя за Антарктическим циркумполярным течением, приближая его к району, известному как «аллея айсбергов».

Учитывая масштабы A23a, трудно предсказать, какими будут последствия его таяния, когда он достигнет более теплых вод, но прошлые исследования показали, что увеличение содержания железа в результате таяния ледников может увеличить уровень фитопланктона, например, за счет улавливания части CO2 из атмосферы.

«Мы знаем, что эти гигантские айсберги могут обеспечивать питательными веществами воды, через которые они проходят, создавая процветающие экосистемы в других менее продуктивных районах», — заявила биогеохимик BAS Лора Тейлор, которая изучает образцы, собранные в 2023 году.

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