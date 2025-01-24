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Австрия вложит €20 млрд в снижение зависимости от российского газа

  • 24.01.2025, 22:29
Австрия вложит €20 млрд в снижение зависимости от российского газа

Вена попробует использовать «озеро с кипятком».

Австрийские власти вложат €20 млрд ($21 млрд) в строительство тепловых насосов, скважин и повышение энергоэффективности, чтобы положить конец зависимости от импорта природного газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Задействовать в этом плане планируется водохранилище с горячей водой под названием Aderklaaer Konglomerat, расположенное на окраине Вены. Оно станет частью системы отопления города с помощью скважин. Температура воды там достигает 100 градусов Цельсия.

Основным источником теплогенерации в Вене в течение более чем 50 лет был российский газ, отмечает Bloomberg.

В сентябре 2024 года одна из главных энергоснабжающих компаний города Wien Energie GmbH объявила, что начиная с 2025-го больше не будет использовать российский газ. С третьего квартала 2024 года цены на газ в Европе постепенно росли и к январю после прекращения Украиной транзита российского топлива увеличились более чем на 40%, отмечает агентство.

Система центрального теплоснабжения Вены уже является одной из крупнейших в Европе, и власти решили расширить ее из-за возникших рисков. Кроме того, они озаботились поиском новых источников энергии для поддержания ее работы, пишет Bloomberg. Однако при реализации плана могут возникнуть как экономические, так и технические проблемы, а также трудности политического характера, утверждает издание.

Система центрального теплоснабжения Вены сооружалась начиная с 1960-х по прообразу коммуникаций Нью-Йорка. Ее протяженность — 1300 км труб, по которым горячая вода и теплый воздух поступают в 200 тыс. домов. Самым крупным источником тепла в сети в настоящее время является мусоросжигательный завод в Шпиттелау. Также оно поступает от серверных ферм Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Венского университета и из других подобных источников.

Как заявил Bloomberg городской советник по климату Юрген Черногорски, перед властями Вены стоит задача предложить решения по преобразованию австрийской столицы на столетия вперед. «Это [похоже на] полет на Луну», — сказал он.

В ноябре 2024-го российский «Газпром» решил прекратить поставки газа в Австрию, после того как местная нефтегазовая компания OMV выиграла суд против «Газпром экспорта» из-за временного прекращения поставок российского газа осенью 2022 года и потребовала €230 млн. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна готовилась к прекращению поставок, и пообещал, что в домах не будет холодно.

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