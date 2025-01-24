закрыть
25 января 2025, суббота, 0:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Келлог: Будем обсуждать с Трампом покупку оружия для Украины за замороженные активы РФ

1
  • 24.01.2025, 23:06
  • 1,360
Келлог: Будем обсуждать с Трампом покупку оружия для Украины за замороженные активы РФ
Дональд Трамп и Кит Келлог
Фото: NICHOLAS KAMM/AFP

Cпецпредставитель президента США во вопросам Украины сделал новое заявление.

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность покупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных активов России. Эта тема обсуждается.

Об этом рассказал специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос о возможности использования Украиной российских активов для покупки американского оружия, Келлог сказал, что «это тема для обсуждения».

«Мы неоднократно говорили об использовании замороженных российских активов для покупки американского оружия... И это будет обсуждаться с президентом (Трампом - ред.), - отметил он.

Однако, по его мнению, «это не та статья, которая решит проблему».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина