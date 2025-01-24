Келлог: Будем обсуждать с Трампом покупку оружия для Украины за замороженные активы РФ

Келлог: Будем обсуждать с Трампом покупку оружия для Украины за замороженные активы РФ1
- 24.01.2025, 23:06
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Cпецпредставитель президента США во вопросам Украины сделал новое заявление.
Президент США Дональд Трамп не исключает возможность покупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных активов России. Эта тема обсуждается.
Об этом рассказал специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью Fox News.
Отвечая на вопрос о возможности использования Украиной российских активов для покупки американского оружия, Келлог сказал, что «это тема для обсуждения».
«Мы неоднократно говорили об использовании замороженных российских активов для покупки американского оружия... И это будет обсуждаться с президентом (Трампом - ред.), - отметил он.
Однако, по его мнению, «это не та статья, которая решит проблему».