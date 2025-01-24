БелАЗ «уходит» под землю 3 24.01.2025, 23:09

Завод совместно с российским «Норникелем» собирается освоить выпуск техники для работ под землей.

«Норникель» (MOEX: GMKN) и БелАЗ подписали соглашение на производство подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин. Сегодня среднегодовая потребность российских добывающих компаний в горной технике составляет около 300 единиц, а собственное производство — штучное. Аналоги из «дружественных» стран не всегда подходят для добычи в условиях российского Севера, а цена ремонта сопоставима со стоимостью новой машины. Доступ к экспертизе «Норникеля» якобы ускорит вывод такой техники на рынок для БелАЗа на несколько лет и может частично удовлетворить растущий спрос российских ГМК на обновление парка.

ГМК «Норникель» и БелАЗ подписали 24 января соглашение о партнерстве, согласно которому начнут производство подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин (ПДМ), сообщил ГМК. Предполагается, что совместно компании разработают горную технику для подземных и наземных работ, способную работать как на дизтопливе, так и на альтернативных источниках энергии, а также наладят процессы капремонта и техобслуживания машин и производство и поставку запчастей. В рудниках «Норникеля» уже работают шесть подземных самосвалов белорусского производства, в феврале туда также отправят ПДМ, собранную на БелАЗе уже с учетом экспертизы ГМК.

В горной технике и запчастях к ней сегодня нуждаются все российские горнодобывающие компании, подчеркнул первый вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.

Среднегодовая потребность российских добывающих компаний в горной технике — около 300 единиц, из которых половина приходится на «Норникель», оценивают в компании. По оценке собеседника «Коммерсанта» в крупной лизинговой компании, российский рынок карьерных самосвалов в 2024 году составил около 1,8 тыс. единиц, причем 96% рынка занимают импортные поставки (включая белорусскую технику).

«Если брать конкретно ПДМ и шахтные самосвалы, о которых идет речь, то еще лет пять-шесть назад 100% российского спроса удовлетворялось импортной техникой»,— подтверждает руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

Российских производителей горно-шахтной техники всего два: Шадринский автоагрегатный завод (входит в УГМК, которая сама является вторым крупнейшим потребителем техники на рынке) и завод «Горные машины», специализирующийся на узкозахватных ПДМ низкой грузоподъемности, продолжает Дмитрий Бабанский.

«И у них нет ресурсов работать на склад, они работают только под конкретный заказ, в то время как сама горнодобывающая отрасль нуждается в комплексных поставках техники и оборудования, а не в отдельных единицах техники», — подчеркивает директор департамента по развитию бизнеса «Газпромбанк Лизинга» Вячеслав Михайлов (преимущественная часть карьерной техники покупается в лизинг).

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