закрыть
25 января 2025, суббота, 0:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

БелАЗ «уходит» под землю

3
  • 24.01.2025, 23:09
БелАЗ «уходит» под землю

Завод совместно с российским «Норникелем» собирается освоить выпуск техники для работ под землей.

«Норникель» (MOEX: GMKN) и БелАЗ подписали соглашение на производство подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин. Сегодня среднегодовая потребность российских добывающих компаний в горной технике составляет около 300 единиц, а собственное производство — штучное. Аналоги из «дружественных» стран не всегда подходят для добычи в условиях российского Севера, а цена ремонта сопоставима со стоимостью новой машины. Доступ к экспертизе «Норникеля» якобы ускорит вывод такой техники на рынок для БелАЗа на несколько лет и может частично удовлетворить растущий спрос российских ГМК на обновление парка.

ГМК «Норникель» и БелАЗ подписали 24 января соглашение о партнерстве, согласно которому начнут производство подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин (ПДМ), сообщил ГМК. Предполагается, что совместно компании разработают горную технику для подземных и наземных работ, способную работать как на дизтопливе, так и на альтернативных источниках энергии, а также наладят процессы капремонта и техобслуживания машин и производство и поставку запчастей. В рудниках «Норникеля» уже работают шесть подземных самосвалов белорусского производства, в феврале туда также отправят ПДМ, собранную на БелАЗе уже с учетом экспертизы ГМК.

В горной технике и запчастях к ней сегодня нуждаются все российские горнодобывающие компании, подчеркнул первый вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.

Среднегодовая потребность российских добывающих компаний в горной технике — около 300 единиц, из которых половина приходится на «Норникель», оценивают в компании. По оценке собеседника «Коммерсанта» в крупной лизинговой компании, российский рынок карьерных самосвалов в 2024 году составил около 1,8 тыс. единиц, причем 96% рынка занимают импортные поставки (включая белорусскую технику).

«Если брать конкретно ПДМ и шахтные самосвалы, о которых идет речь, то еще лет пять-шесть назад 100% российского спроса удовлетворялось импортной техникой»,— подтверждает руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

Российских производителей горно-шахтной техники всего два: Шадринский автоагрегатный завод (входит в УГМК, которая сама является вторым крупнейшим потребителем техники на рынке) и завод «Горные машины», специализирующийся на узкозахватных ПДМ низкой грузоподъемности, продолжает Дмитрий Бабанский.

«И у них нет ресурсов работать на склад, они работают только под конкретный заказ, в то время как сама горнодобывающая отрасль нуждается в комплексных поставках техники и оборудования, а не в отдельных единицах техники», — подчеркивает директор департамента по развитию бизнеса «Газпромбанк Лизинга» Вячеслав Михайлов (преимущественная часть карьерной техники покупается в лизинг).

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина