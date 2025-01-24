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Экспорт оружия из США в 2024 году достиг рекорда

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  • 24.01.2025, 23:14
Экспорт оружия из США в 2024 году достиг рекорда

Продажи превысили $318 млрд.

Продажи американской военной техники иностранным государствам в 2024 финансовом году (заканчивается 31 сентября) достигли рекордных 318,7 миллиарда долларов на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом свидетельствуют данные Государственного департамента США, сообщает агентство Reuters.

Прямые зарубежные продажи оружия американских компаний выросли до $200,8 миллиарда в 2024 финансовом году с $157,5 миллиарда в 2023-м, а продажи, организованные через правительство США – до $117,9 миллиарда с $80,9 миллиарда.

В целом же продажа оружия США за границу за год выросла на 29%.

Среди утвержденных в 2024 году продаж оружия Госдеп упоминает истребители F-16 и их модернизацию для Турции на сумму $23 миллиарда, истребители F-15 для Израиля на сумму $18,8 миллиарда и танки M1A2 Abrams для Румынии на $2,5 миллиарда.

Продажа и передача оружия рассматриваются как «важные инструменты внешней политики США с потенциальными долгосрочными последствиями для региональной и глобальной безопасности», отмечает Госдеп.

Как отмечает Reuters, американские оборонные подрядчики пытаются удовлетворить резкий рост спроса, который резко увеличился в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

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