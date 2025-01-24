В Беларусь вернулся зверь, которого не видели больше 400 лет?2
- 24.01.2025, 23:26
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Зоолог прояснил ситуацию.
Росомаха – аборигенное животное для белорусской фауны. И, тем не менее, в наших краях его не видели уже около четырех веков. Правда, за последние 30 лет на севере страны были отмечены единичные находки следов зверя. Так может хищница все же вернулась в белорусские леса?
– Скорее всего, это были следы не росомахи, а мелкого медведя. Отпечатки лап у этих животных похожи, а «косолапых» как раз в северной Беларуси довольно много. Потому что я сильно сомневаюсь, что росомаха могла вернуться на нашу территорию, – рассказывает старший научный сотрудник Центра по биоресурсам Национальной Академии наук Беларуси Павел Велигуров. – Ближайшие места ее регистрации – это север Ленинградской области и Карелия. А это достаточно далеко для того, чтобы зверь мог мигрировать. К тому же, для комфортной жизни этому животному нужны определенные условия – большие участки сплошных лесных массивов, а таких сейчас в нашей стране очень мало.