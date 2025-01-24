закрыть
25 января 2025, суббота, 0:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь вернулся зверь, которого не видели больше 400 лет?

2
  • 24.01.2025, 23:26
  • 3,474
В Беларусь вернулся зверь, которого не видели больше 400 лет?

Зоолог прояснил ситуацию.

Росомаха – аборигенное животное для белорусской фауны. И, тем не менее, в наших краях его не видели уже около четырех веков. Правда, за последние 30 лет на севере страны были отмечены единичные находки следов зверя. Так может хищница все же вернулась в белорусские леса?

– Скорее всего, это были следы не росомахи, а мелкого медведя. Отпечатки лап у этих животных похожи, а «косолапых» как раз в северной Беларуси довольно много. Потому что я сильно сомневаюсь, что росомаха могла вернуться на нашу территорию, – рассказывает старший научный сотрудник Центра по биоресурсам Национальной Академии наук Беларуси Павел Велигуров. – Ближайшие места ее регистрации – это север Ленинградской области и Карелия. А это достаточно далеко для того, чтобы зверь мог мигрировать. К тому же, для комфортной жизни этому животному нужны определенные условия – большие участки сплошных лесных массивов, а таких сейчас в нашей стране очень мало.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина