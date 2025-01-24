В Братиславе десятки тысяч словаков митинговали против премьера Фицо

В Братиславе десятки тысяч словаков митинговали против премьера Фицо3
- 24.01.2025, 23:37
Они требовали прекратить сближение Словакии с путинским режимом.
Десятки тысяч протестующих собрались в пятницу на центральной площади Братиславы. Они держали плакаты и транспаранты с призывами к премьер-министру Роберту Фицо прекратить сближение с путинским режимом. Как отмечает агентство Reuters, это происходит одновременно с обострением напряженности в отношениях между правительством и оппозицией.
Участники митинга скандировали «Хватит Фицо» и «Мы — Европа». Митинги также прошли в 20 городах по всей Словакии. Организаторы митинга в Братиславе объявили, что на площадь вышли около 60 000 жителей столицы. Это примерно в четыре раза больше, чем участвовало в акции протеста две недели назад.
На этой неделе напряженность между властями и оппозицией возросла. Лево-националистическое правительство Фицо обвинило протестующих в попытках «вызвать хаос» в стране.
Оппозиционные политические партии и гражданские группы, организующие протесты, отвергли эти обвинения. Лидеры протестующих заявили, что власти пытаются отвлечь внимание граждан от политических проблем, с которыми не может справиться хрупкая правительственная коалиция.
Фицо вернулся на пост премьер-министра в четвертый раз в 2023 году и вызвал опасения среди критиков, что его правительство ослабляет демократические ценности и отдаляет внешнюю политику от Европейского союза и союзников по НАТО и приближается к России.
Последняя волна протестов прокатилась по стране после визита Фицо в декабре прошлого года в Москву и его встречу с Владимиром Путиным