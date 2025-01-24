Крупнейший НПЗ России остановил отгрузку после атаки дронов ВСУ 24.01.2025, 23:55

Загорелся резервуар на 20 тысяч тонн топлива, пострадали и другие емкости.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод Роснефти, входящий в топ-5 крупнейших в России и снабжающий топливом в том числе московский регион, остановил отгрузку после атаки дронов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

Утверждается, что в результате удара на предприятии возник пожар на эстакаде железнодорожного налива топлива: вспыхнул резервуар на 20 тысяч тонн топлива и пострадали другие емкости.

Налив топлива с завода пришлось приостановить, рассказал источник, знакомый с работой предприятия. По словам другого собеседника, также загорелась установка гидроочистки авиакеросина, которая обеспечивала 100% мощностей завода по этому виду топлива.

Еще один источник сообщил, что пожар может привести к сокращению или полной остановке железнодорожных поставок нефтепродуктов с завода, составляющих около 30 тысяч тонн в сутки.

«Сейчас еще нет ясности. После ликвидации пожара определится ущерб и последствия. Предварительно будут задержки с отгрузками», - рассказал источник.

В прошлом году Рязанский НПЗ — крупнейший завод Роснефти, на который приходится 5% всей нефтепереработки в стране, - дважды попадал под атаки БПЛА.

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