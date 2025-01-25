Зеленский: Путин хочет манипулировать стремлением Трампа достичь мира 25.01.2025, 2:09

Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что манипуляции РФ больше не удадутся.

В обращении по итогам 24 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведенном в этот день заседании ставки верховного главнокомандующего. Стенограмму опубликовала пресс-служба главы государства.

«Провел сегодня ставку. Несколько вопросов. Доклад как раз руководителя СВР [Службы внешней разведки] [Олега Иващенко] относительно военного потенциала России и готовности [нелегитимного президента РФ Владимира] Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира», – сказал Зеленский.

По его словам, Путин «хочет манипулировать стремлением президента Соединенных Штатов Америки [Дональда Трампа] достичь мира».

«Я уверен, что никакие российские манипуляции больше не удадутся», – считает президент Украины.

Он отметил, что вторым вопросом на заседании ставки было обеспечение всех украинских подразделений на передовой.

«Это оружие, это люди. Я благодарю всех в государстве, кто подходит к этому вопросу ответственно», – сказал Зеленский.

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