Зеленский: Путин хочет манипулировать стремлением Трампа достичь мира
- 25.01.2025, 2:09
Президент Украины заявил, что манипуляции РФ больше не удадутся.
В обращении по итогам 24 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведенном в этот день заседании ставки верховного главнокомандующего. Стенограмму опубликовала пресс-служба главы государства.
«Провел сегодня ставку. Несколько вопросов. Доклад как раз руководителя СВР [Службы внешней разведки] [Олега Иващенко] относительно военного потенциала России и готовности [нелегитимного президента РФ Владимира] Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира», – сказал Зеленский.
По его словам, Путин «хочет манипулировать стремлением президента Соединенных Штатов Америки [Дональда Трампа] достичь мира».
«Я уверен, что никакие российские манипуляции больше не удадутся», – считает президент Украины.
Он отметил, что вторым вопросом на заседании ставки было обеспечение всех украинских подразделений на передовой.
«Это оружие, это люди. Я благодарю всех в государстве, кто подходит к этому вопросу ответственно», – сказал Зеленский.