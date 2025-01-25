В Украине создали Агентство национального единства 25.01.2025, 6:04

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В пятницу, 24 января, Кабинет министров одобрил создание Агентства национального единства. Эта структура поможет реализовать инициативы по взаимодействию с украинским сообществом и общественными организациями за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства национального единства.

Отмечается, что Агентство будет работать в сфере управления Министерства национального единства Украины.

Также уточняется, что новая структура поможет реализовать инициативы по взаимодействию с украинским сообществом и общественными организациями за рубежом.

«Это важный этап в деятельности ведомства, который открывает новые возможности для эффективной работы с нашими гражданами. Это позволит более системно заниматься вопросами интеграции, социальной адаптации, сохранения национальной идентичности украинцев, которые были вынуждены временно покинуть дома», — отметил министр национального единства Украины Алексей Чернышов.

3 декабря Кабинет министров Украины принял решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины. Ранее Верховная Рада назначила Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины — министра национального единства Украины. До этого Чернышев был главой правления НАК Нафтогаз, в 2020—2022 годах был министром развития общин и территорий, а в 2019—2020 годах — главой Киевской ОВА.

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