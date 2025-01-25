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Украинские моряки не позволили российской ракете Х-59 ударить по порту «Южный»

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  • 25.01.2025, 8:36
  • 3,012
Украинские моряки не позволили российской ракете Х-59 ударить по порту «Южный»
Фото: ВМС Украины успешно сбили российскую ракету

Военные обнародовали видео уничтожения вражеской цели.

Экипаж одного из катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожил вражескую ракету Х-59. Она должна была поразить один из черноморских портов.

Об этом сообщает Telegram-канал Военно-Морских Сил ВС Украины.

Отмечается, что ракета была выпущена из российского самолета Су-57 и направлена на гражданскую инфраструктуру морского торгового порта «Южный».

Военные обнародовали видео уничтожения вражеской цели.

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