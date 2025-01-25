У Трампа отказали Маску в офисе в центре Белого дома 5 25.01.2025, 8:41

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Белый дом

The Times назвало причину.

Миллиардер Илон Маск хотел получить офис в центре Белого дома. Вместо этого администрация президента США планирует разместить его «Департамент эффективности государственного управления» в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра, то есть подальше от Овального кабинета.

Об этом сообщает The Times .

Соответствующее решение приняла глава администрации американского президента Дональда Трампа Сьюзи Уайлз. Она отказала Маску в постоянном офисе в Западном крыле Белого дома.

По данным британского издания, Уайлз дала понять, что она не приветствует «людей, которые хотят работать самостоятельно или быть звездой».

При этом назначенный ответственным за новосозданный «Департамент эффективности госуправления» (DOGE) Маск ранее искал собственный офис достаточно близко от Овального кабинета.

Несмотря на это, команда высшего руководства данного ведомства будет базироваться в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра, которое расположено на территории Белого дома, но в нескольких минутах ходьбы от главного комплекса, пишет The Times.

Также отмечается, что отвечая на вопрос журналистов в начале недели, получит ли Маск офис в Западном крыле, Трамп дал отрицательный ответ.

«Нет. Он получает офис примерно для 20 человек, которых мы наймем, чтобы убедиться, что эта (экономия) будет реализована», - сказал новый президент Штатов.

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