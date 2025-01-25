В Йемене хуситы задержали группу сотрудников ООН

В Йемене хуситы задержали группу сотрудников ООН1
- 25.01.2025, 8:44
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Аресты произошли в районе столицы Саны.
На севере Йемена боевики группировки хуситов задержали семерых сотрудников ООН. В подконтрольных террористам районах приостановлены все передвижения персонала, руководство Организации требует освободить людей.
Об этом сообщает Reuters.
В ООН заявили, что аресты произошли в районе столицы Саны. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил этот шаг боевиков и требует немедленного освобождения задержанных.
Все официальные передвижения персонала ООН в районы, удерживаемые хуситами, или в пределах этих районов, были приостановлены в целях защиты безопасности персонала.
«Организация Объединенных Наций будет продолжать работать по всем возможным каналам, чтобы обеспечить безопасное и немедленное освобождение тех, кто был произвольно задержан», - говорится в заявлении Гутерреша.
Он также добавил, что «постоянные нападения на персонал ООН и ее партнеров негативно влияют на нашу способность оказывать помощь миллионам людей, которые в ней нуждаются в Йемене».
Агентству не удалось связаться с официальными представителями хуситов для получения комментариев.