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В Йемене хуситы задержали группу сотрудников ООН

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  • 25.01.2025, 8:44
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В Йемене хуситы задержали группу сотрудников ООН

Аресты произошли в районе столицы Саны.

На севере Йемена боевики группировки хуситов задержали семерых сотрудников ООН. В подконтрольных террористам районах приостановлены все передвижения персонала, руководство Организации требует освободить людей.

Об этом сообщает Reuters.

В ООН заявили, что аресты произошли в районе столицы Саны. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил этот шаг боевиков и требует немедленного освобождения задержанных.

Все официальные передвижения персонала ООН в районы, удерживаемые хуситами, или в пределах этих районов, были приостановлены в целях защиты безопасности персонала.

«Организация Объединенных Наций будет продолжать работать по всем возможным каналам, чтобы обеспечить безопасное и немедленное освобождение тех, кто был произвольно задержан», - говорится в заявлении Гутерреша.

Он также добавил, что «постоянные нападения на персонал ООН и ее партнеров негативно влияют на нашу способность оказывать помощь миллионам людей, которые в ней нуждаются в Йемене».

Агентству не удалось связаться с официальными представителями хуситов для получения комментариев.

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