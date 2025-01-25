Рекордные потери оккупантов: что готовит Путин 3 Александр Коваленко

25.01.2025, 9:00

4,238

иллюстративное фото

Техника, которой оснащена российская армия, не способна наступать.

За три недели января 2025 года РОВ оккупировали 233 км² территорий Украины.

При этом потери РОВ в личном составе – 34 520. Иными словами, на 1 км² украинской земли приходится в среднем 148 оккупантов, по сути – полторы роты.

Стоит отметить, что средний показатель пропорции продвижения РОВ в 2024 году был 129 тел на 1 км². В свою очередь, в сравнении со второй половиной 2024 года отмечается некоторое замедление продвижения оккупантов, при неизменном росте потерь л/с.

Думаю, такая тенденция повышения пропорции потерь сохранится и в скором времени 200 тел на 1 км² уже никого не удивят.

Уже можно говорить о неотвратимости установления абсолютного рекорда потерь в категории автотранспорта у РОВ в январе 2025.

При этом это будет не просто первый рекорд потерь РОВ в этом году, но и абсолютный за весь период полномасштабной войны.

Напомню, что такие показатели стали следствием истощения компоненты ББМ у РОВ. Война в Украине раскрыла широчайший спектр недостатков советских/российских ББМ типа БМП-1/2/3, БМД-1/2/3/4, БТР и т.д. о которых и ранее было известно, но которые умалчивались и не исправлялись десятилетиями.

Очень низкие показатели живучести советских/российских ББМ, которую отдали на откуп совершенно не эффективным свойствам, таким как плавучесть и возможность десантирования с авиатранспорта, привели к катастрофическим потерям этой компоненты.

На сегодняшний день командование РОВ и российский ВПК не могут решить эту проблему. Современной ББМ, с хорошими показателями живучести у России – нет, за исключением БМО-Т, но это уникальные, единичные экземпляры. Поэтому командование РОВ пошло по самому простому и примитивному пути - категорию ББМ массово стали заменять обычным гражданским транспортом, что привело к росту не только потерь соответствующей техники, но и личного состава, ведь выживаемость десанта от этого не возросла, а как раз наоборот.

В январе 2024 года РОВ потеряли 934 единицы автотранспорта. В январе 2025, думаю, будет более 2 900, если не более 3 000.

В далеком 2009 году Леонид Орленко предупреждал, что техника, которой оснащена российская армия, не способна выполнять общевойсковые задачи наступательного характера. Практически все образцы ОБТ и ББМ устарели и не отвечают как вызовам на поле боя, так и требованиям устава.

Как хорошо, что тогда на Орленко все смотрели как на выжившего из ума старика. Тем более, посмевшего покуситься на неприкасаемую святыню – не имеющий аналогов в мире Т-90.

Александр Коваленко, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com