Витебский блогер «раскрутился» благодаря тюремным историям из молодости 4 25.01.2025, 9:06

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Витебский блогер Виктор Евшиков

Теперь ему грозит новый срок.

Витебский блогер Виктор Евшиков, известный своими рассказами о тюремной жизни, вновь оказался в центре скандала: теперь он обвиняется по статье о незаконном обороте наркотиков, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

Евшиков, как он сам говорит в своих видео, не является гражданином Беларуси, но с 18 до 25 лет отбывал в нашей стране наказание за распространение наркотиков. За примерное поведение ему сократили срок, и после освобождения он осел в Витебске.

Молодость, проведенная за решеткой, дала блогеру материал для контента: он делился историями о тюремном быте, что помогло ему привлечь большую аудиторию в соцсетях. На данный момент у него более 30 тысяч подписчиков в TikTok, почти 18 тысяч — в Instagram, а аудитория телеграм-канала превысила 3 тысячи человек.

Осенью прошлого года Евшикова снова начали допрашивать в Следственном комитете. Блогер тогда не называл статью, и многие пользователи сочли его намеки попыткой хайпа. Однако дело оказалось реальным — Виктор стал подозреваемым, а затем обвиняемым по статье о незаконном обороте наркотиков (ч. 1 ст. 328 УК).

Очередное заседание суда по его делу состоялось 24 января, однако из-за отсутствия одного из свидетелей слушание перенесли на февраль.

Как отмечает телеграм-канал, этот случай может стать уникальным для белорусской блогосферы: человек, который построил контент на тюремных историях, рискует снова оказаться в колонии и, возможно, обеспечить себе новые сюжеты.

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