США официально переименовали Мексиканский залив в Американский 11 25.01.2025, 9:16

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Также высочайшей горе в Северной Америке Денали вернули имя Маккинли.

США официально переименовали Мексиканский залив в залив Америки. Об этом говорится на сайте министерства внутренних дел Соединенных Штатов.

«В соответствии с недавним указом президента Дональда Дж. Трампа Министерство внутренних дел с гордостью объявляет о реализации реставраций названий, которые чтят наследие американского величия, и работа в этом направлении уже ведется», - сказано в заявлении.

Отмечается, что по указанию президента Мексиканский залив теперь будет официально называться Заливом Америки.

«Залив Америки, ранее известный как Мексиканский залив, является одним из важнейших активов в истории и экономике страны. Охватывая более 1700 миль береговой линии США и охватывая почти 160 миллионов акров, залив был важнейшей артерией для торговли, производства энергии и морской промышленности Америки», - добавили там.

Также высочайшей горе в Северной Америке Денали вернули имя Маккинли (в честь республиканца и 25-го президента США).

В Министерстве внутренних дел отметили, что по-прежнему «привержены соблюдению всех аспектов указа президента Трампа, гарантируя, что используемые нами названия отражают ценности, жертвы и достижения, которые определяют нашу нацию».

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