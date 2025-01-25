Словакия на грани серьезных перемен 25.01.2025, 9:23

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Фицо заявляет о подготовке «госпереворота».

Решение Украины прекратить газовый транзит из РФ в Евросоюз с 1 января 2025 года привело к обострению в отношениях Киева и Братиславы.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что готов наложить вето на дальнейшее выделение финансовой помощи ЕС Киеву из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского обсуждать возобновление транзита. Получив ответный полный игнор по этому вопросу как от Брюсселя, так и от украинской власти, Фицо сегодня фактически объявил Украине политическую войну.

24 января в стране прошли масштабные акции протеста. В Братиславе, Попраде, Банской-Быстрице, всего – в 20 городах на улицу вышло более 100 тысяч человек. Главное требование протестующих – отставка Роберта Фицо из-за его пророссийской политики. Ситуация в Словакии настолько наэлектризована, что уже заговорили и о варианте введения чрезвычайного положения в стране. По словам президента Словакии Петера Пеллегрини, пока все же нет необходимости объявлять ЧС, но будут приняты некоторые превентивные меры на фоне заявлений премьер-министра, который предположил, что некоторые группы пытаются организовать «переворот». Что ж, имеем или обычный шаг политика, который потерял популярность в стране и решил устоять с помощью традиционной в таких случаях борьбы с внутренними и внешними «врагами». Или же в Фицо от перенапряжения и переживаний из-за возможной потери власти просто «едет крыша». Как тут не вспомнить, что на днях сотня словацких психиатров обратилась с открытым письмом к премьер-министру своей страны, в котором обратила внимание на его «не совсем понятное» поведение и требовала отставки.

О том, что сегодня происходит во взаимоотношениях между Украиной и Словакией, а также какая ситуация внутри соседнего государства, – в материале OBOZ.UA.

Угрозы не сработали

Хотя Европейская комиссия сообщила, что прекращение поставок газа из РФ, поступавшего через Украину, не стало причиной роста цен на газ или его дефицита, но Роберт Фицо уверяет, что из-за решений Украины Словакия теряет около 500 миллионов евро, которые до сих пор зарабатывала ежегодно на дальнейшем транзите российского газа в другие страны ЕС. После переговоров с представителями ЕК, когда стало ясно, что и в Брюсселе ему не помогут, Фицо пригрозил прекращением гуманитарной помощи украинцам и применением права вето Словакии в ЕС по Украине из-за прекращения транзита российского газа.

После этого Владимир Зеленский и словацкий премьер обменялись обидными заявлениями в адрес друг друга. Фицо назвал Украину «ненадежным партнером» и обвинил президента Украины в том, что он «ездит по Европе», «попрошайничает» и «шантажирует других». В ответ Зеленский назвал действия Фицо «ошибкой» и заявил, что тот «высокомерно отверг помощь Украины перед остановкой транзита». Зеленский также раскритиковал визит Фицо в Москву, назвав его свидетельством «ставки на Россию вместо единой Европы или здравого смысла» и потролил его за поездку во Вьетнам, где Фицо недавно отдыхал в шикарном отеле.

Политический троллинг

После этого премьер-министр Словакии решил снизить напряжение и с помощью открытого письма предложил Зеленскому встретиться на границе двух стран и обсудить вопросы газового транзита из России. По мнению Фицо, такая встреча должна была «создать хорошие условия для открытого разговора о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины». Зеленский, конечно же, проигнорировал такой пас, и в ответ пригласил Фицо в Киев, а после его отказа продолжил политический троллинг и встретился со словацкой оппозицией.

Киев посетил популярный лидер словацкой оппозиции Михал Шимечко, председатель партии «Прогрессивная Словакия», которая недавно обогнала партию Роберта Фицо в опросах общественного мнения, и в отличие от пророссийского премьера выразил поддержку вступления Украины в Европейский Союз, назвав это решение «важным» для интересов Словакии. Согласно с последними опросами, «Прогрессивная Словакия» набирает 23% поддержки, обгоняя партию Фицо, у которой около 20% голосов. Оппозиция в Словакии объединилась против внешнеполитического курса премьера, обвиняя его в изоляционизме и очень тесной дружбе с российским диктатором Путиным.

Шимечко и Зеленский обсудили вопросы энергетической безопасности. Украинский президент признал, что тема «чувствительна», и добавил, что страна готова помочь словацкому народу в обеспечении стабильности энергоснабжения.

«Мы были готовы принять лидера наших друзей, словацкого народа (намек на Фицо, не приехавшего в Киев. – Ред.), но пришел другой лидер», – открыто потролил Зеленский словацкого премьера. Именно эта встреча и стала последним триггером для Фицо, который после этого начал везде кричать о «госперевороте» и «Майдане».

Союзник Путина пока устоял, но «призрак Майдана» пугает Фицо

В настоящее время Роберту Фицо удалось сорвать вынесение вотума недоверия, которое оппозиция страны инициировала из-за обвинений в связях премьера с Россией. Кроме того, Михаил Шимечко обвинил Фицо и в подготовке почвы для выхода страны из Европейского Союза. Все из-за неоднозначного заявления последнего, что Словакия должна готовиться ко «всем возможным кризисным ситуациям», с которыми ЕС может столкнуться в ближайшее время, имея в виду даже возможный распад Союза. По мнению Фицо, словацкий народ должен самостоятельно решить, хочет ли он оставаться в «европейской супердержаве», которая, по его словам, «ограничивает суверенитет национальных государств».

«Это нельзя истолковать иначе, чем то, о чем мы предупреждали: правительство готовит почву для вывода Словакии из ЕС», – заявил лидер партии «Прогрессивная Словакия» в парламенте.

Рассмотрение этой инициативы должно было состояться 21 января, но Фицо установил закрытый режим на период дебатов, сославшись на то, что он предоставит парламентариям доклад Cловацкой информационной службы (SIS), который «содержит секретную информацию». Будто бы, SIS получила «данные о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию страны».

Сам Фицо на пресс-конференции обвинил оппозиционную партию «Прогрессивная Словакия» (PS) в подготовке к государственному перевороту, сравнив ситуацию с протестами в Украине. «Мы будем готовы ко всему. Особенно к «Майдану», то есть к государственному перевороту через улицу, чего так рьяно добивается оппозиция», – сказал он.

Михал Шимечко назвал решение закрыть дебаты «позором» и попыткой скрыть информацию от общества. Оппозиция в знак протеста покинула вторую часть заседания, пообещав вновь выдвинуть вотум недоверия кабинету Фицо.

Фицо готовится защищаться

Премьер-министр Словакии на фоне народных протестов совершил поездки в Китай, Бразилию и Турцию, чтобы «укрепить связи в рамках своей внешней политики, направленной по всем направлениям». Простыми словами, он искал поддержки, ведь понимает, что в Брюсселе ему ее уже не предоставят.

Кроме того, 23 января, «из-за угрозы «Майдана» и захвата власти оппозицией», Роберт Фицо созвал Совет безопасности с участием президента Словакии и руководства парламента. На заседании обсудили данные спецслужб страны о «массовых протестах» и «свержении правительства», которые якобы должны состоятся в ближайшее время и «превентивные меры по предотвращению эскалации».

Фицо заявил, что на территории Словакии действует «экспертная группа», которая якобы занималась событиями в Грузии, а также Революцией достоинства в Украине, а финансируют ее Соединенные Штаты Америки. По его словам, участники этой организации планируют «положить конец мирному протесту путем захвата правительственных зданий, парламента и президентского дворца». Сейчас за ними ведется «строгое наблюдение», отметил премьер. Фицо уже угрожает, что в случае протестов, будут привлечены силовики. По словам премьера, на Совбезе введут усиленный надзор за правительственными зданиями.

Фактор досрочных выборов

Одна из реальных причин, по которым Фицо пошел на обострение как внутри страны, так и в отношениях с Украиной, кроется в ситуациях внутри самой Словакии. В течение последних месяцев правительственная коалиция, на которую опирается Фицо, стала более шаткой, ведь число депутатов в ее составе сократилось до 76, то есть до минимального большинства в словацком парламенте, который насчитывает 150 мест. Кроме того, словацкое правительство сталкивается со значительными внутренними проблемами, в частности – с высоким показателем дефицита бюджета и проблемами в системе здравоохранения. Экономические и политические проблемы все больше вдохновляют оппонентов Фицо на сопротивление под лозунгами, что он «продался Кремлю».

Внутри страны у Фицо тоже хватает проблем. 24 января в стране прошли масштабные акции протеста. В Братиславе, Попраде, Банской-Быстрице, всего – в 20 городах против политики Фицо протестовать вышло более 100 тысяч человек. Масштабные митинги организовало гражданское объединение «Мир Украине» вместе с оппозиционными политическими партиями страны. Протест в Братиславе стал одним из самых больших с ноября 1989 года. В столице на улицы вышло до 60 тысяч человек, в Банской-Быстрице – 10 тысяч человек. Главное требование протестующих – отставка премьер-министра страны Роберта Фицо из-за его пророссийской политики. Высокая явка в разных городах, по мнению ГО «Мир Украине», является доказательством разочарования, гнева граждан и их обеспокоенности политикой текущей правящей коалиции.

В такой ситуации, действующий премьер прекрасно осознает высокую вероятность досрочных выборов, поэтому он сейчас применяет мощную пророссийскую риторику в общении со своим электоратом, который, к сожалению, является пророссийским и раскручивает сценарий «госпереворота», чтобы консолидировать свой электорат.

Фицо пытается действовать на опережение, чтобы спасти себя

«К сожалению, в нынешних Словакии и Венгрии у власти политические силы, которые базируются на таком нездоровом национальном эгоизме, который подрывает европейскую и евроатлантическую солидарность. И просто эти лидеры, что Виктор Орбан, что Роберт Фицо, они популисты, которые во главу угла ставят даже не интересы их народа, его будущее, которое связано с Европой, с демократией, с правами человека, а больше собственную выгоду. Одновременно они пытаются получить ресурсы для себя от России и Китая. То есть, такая, я бы сказал, «эгоистическая многовекторность», которая помогает таким авторитарным лидерам удержаться у власти, но это очень беспринципная политика, на самом деле, больше всего связанная с какими-то конкретными экономическими интересами этих коррумпированных элит из РФ и КНР», – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

Александр Мережко отмечает, что Венгрию и Словакию не исключили из Европейского Союза, несмотря на шантаж Украины и горячую дружбу с Кремлем. Но ведь нужно реагировать на такие действия со стороны и Фицо, и Орбана, потому что это очень опасно. Ведь сегодня в Европе складывается, по сути, такой союз союзников Путина.

«Что касается заявлений Фицо о подготовке площади в Словакии какими-то силами внутри и извне, то это очень ожидаемо. К сожалению, это такая нездоровая конспирология, теория мятежа, с помощью которой Фицо пытается действовать на опережение. То есть это такой политический шаг, очень циничный для того, чтобы спасти себя. Он понимает, что есть сильная демократическая оппозиция в стране и что она становится все более активной. Все больше людей в Словакии хотят сменить власть, потому что разочарованы политикой Фицо и видят опасность, которую он создает для будущего страны в ЕС и НАТО. Например, молодой человек, выигравший Олимпиаду по математике и публично не пожавший руку президенту Пеллегрини, по сути союзнику Фицо, и это очень показательно, это мнение значительной части словацкого общества, может быть даже подавляющей ее части. Фицо это видит и пытается удержаться за власть любым способом», – отмечает Александр Мережко.

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