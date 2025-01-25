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Россиян накрыло кассетами: ВСУ провели потрясающую операцию под Курском

  • 25.01.2025, 9:27
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Россиян накрыло кассетами: ВСУ провели потрясающую операцию под Курском

Врага удалось обхитрить нестандартным способом.

Бойцы 225 ОШБ в сотрудничестве с другими подразделениями ВСУ ударили кассетными снарядами по скоплению россиян в Курской области. Врага удалось обхитрить нестандартным способом.

Ударов кассетными снарядами по оккупантам стало больше за последнее время. Именно они показывают максимальную эффективность, рассказал в сводке для «24 Канала» военный эксперт, полковник ВСУ в запасе летчик-инструктор Роман Свитан.

Сложная операция ВСУ на Курщине

Бойцы 225-го отдельного штурмового батальона поделились информацией об эпической операции в Курской области. Она предусматривала создание условий для нанесения огневого поражения и зачистки одного участка на Курщине, который в течение нескольких дней активно штурмовали россияне.

Украинские военные сознательно отошли со своих позиций, чтобы заманить туда сотни россиян вместе с техникой. В тесной кооперации с другими подразделениями врага удалось накрыть кассетными снарядами из HIMARS.

«Кассетные боеприпасы HIMARS и ракеты GMLRS – очень хорошо себя показали. Идет воздушный подрыв, уничтожение большой площади с противником. Иногда начинают или добивают фугасами. Идет работа в паре, коэффициент полезного действия серьезный. Это работа нашей разведки, корректировка огня и выполнение боевой задачи ракетчиками», – отметил Роман Свитан.

Подобные операции и удары являются чрезвычайно эффективными. В то же время масштабировать их сложно из-за небольшого количества пусковых установок HIMARS. Известно, что в Украине есть не более 40 единиц M142 HIMARS, когда потребность измеряется сотнями.

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