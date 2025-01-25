У Трампа назвали цену на нефть, при которой Россия потеряет миллиарды долларов 2 25.01.2025, 9:39

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Это может сыграть ключевую роль для поражения Кремля.

Спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог объяснил призывы американского лидера к ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы оказать давление на РФ и заставить ее таким образом завершить войну против Украины.

В интервью Fox News Келлог заявил, что при нынешнем уровне цен на «черное золото» около 78 долларов за баррель Россия продолжает зарабатывать миллиарды, но если цену опустить до 45 долларов за баррель, Кремль лишится этих доходов.

«Этому придет конец, и он [Трамп] сказал это вчера в Давосе: что ключевую роль играет не только дипломатия, но и экономика», - добавил спецпредставитель.

По словам Келлога, цена в 45 долларов за баррель является базовой точкой безубыточности. Более жесткие меры воздействия на российский нефтяной сектор могут заставить Кремль пойти на переговоры о прекращении российской агрессии против Украины.

Спецпосланник заявил, что международное сообщество не сможет заставить РФ прекратить войну против украинского государства, просто помогая Украине побеждать на фронте. Нужны еще и экономические методы воздействия.

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