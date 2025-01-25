Торговая сеть объявила «скидку на весь чек» для белорусских водителей 25.01.2025, 9:50

1,480

А что предложили всем остальным?

Одна из торговых сетей Беларуси объявила акцию, согласно которой в некоторых магазинах Минска можно закупиться со скидкой 7% на весь чек. Журналисты Telegraf.news разузнали условия, а также посмотрели, где можно приобрести товары со скидками до 50 и даже до 70%.

Так, торговая сеть Green с 15 января по 15 февраля 2025 года объявила акцию, благодаря которой все белорусские водители могут закупиться со скидкой 7% на весь чек. Для того, чтобы воспользоваться шансом, нужно прийти в один из двух магазинов сети, расположенных в Минске (ТРЦ «Червенский» и ТЦ «Скала»), и предъявить на кассе одно из трёх:

водительское удостоверение,

технический паспорт,

ключи от автомобиля.

При этом в пресс-службе торговой сети уточнили: скидка не распространяется на товары, участвующие в других акциях, а также алкогольную и табачную продукцию. Также скидки не суммируются.

Edostavka

Тем временем Интернет-магазин Edostavka объявил чёрную пятницу, которая продлится с 10:00 24 января до 8:00 26 января. По словам организаторов, скидки на некоторые продукты доходят до 50%, при этом категории товаров самые разные: овощи, рыба, зелень, шоколад, йогурты, мороженое и многое другое.

«Алми»

Не осталась в стороне и торговая сеть магазинов «Алми», объявив акционные предложения на различные группы товаров. Правда, их время также не безгранично: «удержать» цены на «самое нужное», как выразились в пресс-службе, пообещали до воскресенья, 26 января. Среди позиций — курица, макароны, колбасы, торты, конфеты и многое другое.

«Белмаркет»

А вот торговая сеть «Белмаркет» и вовсе объявила «суперакцию» со скидками до 70%. Так, с 23 января по 5 февраля 2025 года в магазинах можно приобрести рыбу, консервы, крупы, сладости и многое другое. В организации рассказали, что акция подразумевает ликвидацию товара: отсюда и столь щедрые преложения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com