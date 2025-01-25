Эксперт: Китай может потребовать от Путина остановить войну

Эксперт: Китай может потребовать от Путина остановить войну1
- 25.01.2025, 9:52
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США под силу создать такие условия.
Китай может потребовать от российского диктатора Владимира Путина остановить войну. Для этого нужно, чтобы Пекин начал не только не зарабатывать на войне, но и терять деньги, контракты и технологии.
С таким заявлением выступил эксперт Совета внешней политики «Украинская Призма» Александр Краев, пишет РБК Украина .
По его словам, такие условия под силу создать США.
«То есть когда Америка и другие наши партнеры сделают так, что молчаливое согласие на агрессию России станет слишком дорогим. И Китаю нужно будет думать, как уберечь свои активы, что для него гораздо важнее», - считает Краев.
Также он подчеркнул, что США за заявленные в западных СМИ 100 дней смогут добиться завершения войны в Украине.
«Мне кажется, если они хотя бы стратегию за это время разработают, это уже будет большой позитив», - подытожил он.