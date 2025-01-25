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Эксперт: Китай может потребовать от Путина остановить войну

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  • 25.01.2025, 9:52
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Эксперт: Китай может потребовать от Путина остановить войну

США под силу создать такие условия.

Китай может потребовать от российского диктатора Владимира Путина остановить войну. Для этого нужно, чтобы Пекин начал не только не зарабатывать на войне, но и терять деньги, контракты и технологии.

С таким заявлением выступил эксперт Совета внешней политики «Украинская Призма» Александр Краев, пишет РБК Украина .

По его словам, такие условия под силу создать США.

«То есть когда Америка и другие наши партнеры сделают так, что молчаливое согласие на агрессию России станет слишком дорогим. И Китаю нужно будет думать, как уберечь свои активы, что для него гораздо важнее», - считает Краев.

Также он подчеркнул, что США за заявленные в западных СМИ 100 дней смогут добиться завершения войны в Украине.

«Мне кажется, если они хотя бы стратегию за это время разработают, это уже будет большой позитив», - подытожил он.

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