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Северный магнитный полюс Земли снова сместился

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  • 25.01.2025, 9:59
Северный магнитный полюс Земли снова сместился

Теперь он ближе к Сибири.

Северный магнитный полюс Земли продолжает двигаться в сторону России. Ученые опубликовали новую модель, отслеживающую его положение, обнаружив, что полюс теперь ближе к Сибири, чем пять лет назад.

Об этом пишет CNN. В отличие от географического северного полюса, имеющего фиксированное местоположение, положение северного магнитного полюса определяется магнитным полем Земли, которое постоянно движется.

«За последние несколько десятилетий движение магнитного севера было беспрецедентным – оно резко ускорилось, а затем резко замедлилось, хотя ученые не могут объяснить основную причину необычного поведения магнитного поля», – сказано в статье.

Глобальные системы позиционирования, в том числе используемые самолетами и кораблями, находят магнитный север с помощью Всемирной магнитной модели (WMM). Она была разработана Британской геологической службой и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. Эта модель отмечает установленное положение магнитного севера и прогнозирует будущий дрейф на основе траектории за последние несколько лет.

Чтобы сохранить точность измерений GPS, каждые пять лет исследователи пересматривают модель, сбрасывая официальное положение магнитного севера и вводя новые прогнозы относительно его движения на следующие пять лет.

«Большие авиакомпании обновят навигационное программное обеспечение для всего своего парка самолетов, чтобы загрузить его в новую модель, а военным в НАТО нужно будет обновить программное обеспечение в огромном количестве сложных навигационных систем для всех видов оборудования», – сказал доктор Уильям Браун, геофизик и исследователь геомагнетизма из Британской геологической службы.

В 1990 году его движение северного магнитного полюса ускорилось, увеличившись с 15 километров в год до 55 километров в год. Этот сдвиг был беспрецедентным, отмечают ученые. А примерно в 2015 году дрейф замедлился до 35 километров в год. Быстрое замедление также было беспрецедентным, так что к 2019 году колебания настолько отклонились от предыдущей модели, что ученые обновили ее на год раньше.

Ученые ожидают, что дрейф в сторону России будет продолжать замедляться, хотя, по словам Брауна, есть определенная неопределенность относительно того, как долго будет продолжаться замедление и будет ли оно продолжаться нынешними темпами.

«Это может изменить свою скорость или даже снова ускориться. Мы будем продолжать следить за ситуацией и оценивать продуктивность WMM, но мы не ожидаем, что нужно будет выпустить новую модель до запланированного обновления в 2030 году», – сказал он.

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