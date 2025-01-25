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Reuters: Госсекретарь США Рубио подписал указ об остановке иностранной помощи

  • 25.01.2025, 10:03
Reuters: Госсекретарь США Рубио подписал указ об остановке иностранной помощи
Марко Рубио

В документе не сказано, в какой степени это касается помощи Украине.

Государственный секретарь США Марко Рубио приказал приостановить работу Соединенных Штатов в отношении всей иностранной помощи.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, подписанный руководителем Госдепа.

В документе говорится, что пока госсекретарь не рассмотрит действующие контракты, предусмотренная ими иностранная помощь не будет предоставляться.

Кроме того, отмечается, что высшие должностные лица «должны обеспечить, чтобы в максимальной степени, разрешенной законом, не было принято никаких новых обязательств в отношении иностранной помощи», пока Рубио не примет соответствующего решения.

«Решение о продлении, изменении или прекращении программ будут приниматься" после их рассмотрения в течение следующих 85 дней, к тому времени Рубио может утверждать исключения», - говорится в документе.

Госсекретарь сделал исключение для экстренной продовольственной помощи, что может, в частности, касаться сектора Газа и Судана.

Также, Рубио утвердил исключения для «иностранного военного финансирования Израиля и Египта и административных расходов, включая зарплаты, необходимых для управления иностранным военным финансированием».

Израиль ежегодно получает около 3,3 млрд долларов от США, Египет - около 1,3 млрд долларов.

В документе не сказано, в какой степени распоряжение Рубио касается помощи Украине.

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